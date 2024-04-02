Зеленский встретился с епископами Католической Церкви и главами протестантских общин

Встреча Зеленского с католическими и протестантскими лидерами. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с епископами Римско-Католической Церкви и руководителями протестантских христианских общин. Глава государства поздравил их с Пасхой и поблагодарил за служение во благо Украины.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram во вторник, 2 апреля.

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"Украинское государство уважает разнообразие в нашем обществе и удостоверяет свое уважение каждому сообществу", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что сегодня встретился с представителями Римско-католической Церкви и руководителями протестантских общин. Глава государства поздравил с Пасхой и поблагодарил за служение ради блага украинцев и жизнь в Украине.

"Ценим, что по всей нашей стране звучат молитвы за справедливый мир для всех наших людей, каждый может получить необходимую поддержку", — отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что особенно важно то, что христианские церкви помогают нести в мир правду о преступлениях россиян и войне, которую они проводят против Украины.

"Только вместе можем остановить агрессию. Я благодарен всем, кто с Украиной в это время!", — подчеркнул глава государства.

Зеленый во время встречи с епископами. Фото: Офис президента

католические и протестантские лидеры на встрече с президентом. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что христиане западного обряда в воскресенье, 31 марта, праздновали Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил их.

Напомним, Зеленский выразил благодарность всем боевым медикам, ежедневно спасающим воинов Вооруженных сил. Они помогают бойцам на фронте в сложных условиях и делают это круглосуточно.