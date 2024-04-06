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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США — про що говорили

6 квітня 2024 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США — про що говорили
Зустріч з конгресменами США. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 квітня, провів зустріч з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Український лідер наголосив на необхідності ухвалення рішення про подальшу підтримку нашої держави.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з делегацією США

"Зустрівся з делегацією Конгресу США — були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу. Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію", — написав він.

Зеленський зустрівся з конгресменом США
Зустріч з конгресменами США. Фото: Telegram/Zelenskiy

Так, зустріч Президента із конгресменами відбулася саме на Чернігівщині. Під час неї український гарант поінформував партнерів щодо ситуації на передовій, першочергових потреб армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії. 

Зеленський зустрівся з конгресменом США
Зустріч з конгресменами США. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", — наголосив Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що дронів цього року буде більше. За його словами, українські БпЛА довели у небі та на морі, що можуть перемагати російське зло. 

Також ми писали, що радник глави ОП Михайло Подоляк розповів причини кадрових перестановок у команді Зеленського. 

Володимир Зеленський
США
делегація
війна в Україні

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