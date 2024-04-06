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Зеленский встретился с делегацией Конгресса США — о чем говорили

6 апреля 2024 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский встретился с делегацией Конгресса США — о чем говорили
Встреча с конгрессменами США. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 5 апреля провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Украинский лидер отметил необходимость принятия решения о дальнейшей поддержке нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с делегацией США

"Встретился с делегацией Конгресса США — были представлены обе партии, обе палаты Конгресса. Важно, что партнеры видят лично происходящее в Украине, в наших регионах, которые обстреливают российские террористы и которые пережили российскую оккупацию", — написал он.

Зеленский встретился с конгрессменом США
Встреча с конгрессменами США. Фото: Telegram/Zelenskiy

Так, встреча Президента с конгрессменами прошла именно на Черниговщине. Во время нее украинский гарант проинформировал партнеров о ситуации на передовой, первоочередных потребностях армии и масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.

Зеленский встретился с конгрессменом США
Встреча с конгрессменами США. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, о соответствующем пакете для защиты от российского террора и для наших дальнейших активных действий. Это то, что точно укрепит Украину и жизнь в целом", — подчеркнул Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что дронов в этом году будет больше. По его словам, украинские БпЛА доказали в небе и море, что могут побеждать российское зло.

Также мы писали, что советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о причинах кадровых перестановок в команде Зеленского.

Владимир Зеленский
США
делегация
война в Украине

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