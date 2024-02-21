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Зеленський запропонував підвищити військовим зарплатню до 200 тис грн, — нардеп

21 лютого 2024 22:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський запропонував підвищити військовим зарплатню до 200 тис грн, — нардеп
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу" у середу, 21 лютого. Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін.

Підвищення грошового забезпечення для військових

Президент заявив, що бійцям, які вже два роки служать на передовій потрібно підвищити грошову винагороду до 200 тис. грн на місяць.

"Сьогодні під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Мисягіна
Скриншот допису Мисягіна

Також Зеленський розповів про аудит в ЗСУ, який зараз проходить. Новий головнокомандувач Олександр Сирський, за словами глави держави, знайшов вже тисячі бійців, які не були в зоні бойових дій.

На додаток, український лідер акцентував на необхідності протистояти "дестабілізації роботи парламенту". Як вказує Зеленський, порушити роботу Верховної Ради планує Кремль до травня 2024 року.

"Це буде частиною великої інформаційної кампанії проти нього, що начебто б він уже нелегітимний", — пояснив член фракції.

Також на зустрічі із нардепами "Слуга народу" Зеленський обговорив ситуацію на фронті, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві, завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

Додамо, у своєму вечірньому зверненні 21 лютого президент розповів, що Україна вже готує нові безпекові угоди з міжнародними партнерами. Згідно з ними, надійде оборонна підтримка для воїнів, фінансова підтримка держави та політична взаємодія між союзниками. 

Володимир Зеленський
зарплати
Україна
військові
народні депутати
фронт

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