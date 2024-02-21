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Зеленский предложил повысить военным зарплату до 200 тыс грн, — нардеп

21 февраля 2024 22:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский предложил повысить военным зарплату до 200 тыс грн, — нардеп
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа" в среду, 21 февраля. Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин.

Повышение денежного довольствия для военных

Президент заявил, что бойцам, которые уже два года служат на передовой, нужно повысить денежное вознаграждение до 200 тыс. грн в месяц.

"Сегодня во время вечерней встречи Президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривен", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Мысягина
Скриншот поста Мысягина

Также Зеленский рассказал об аудите в ВСУ, который сейчас проходит. Новый главнокомандующий Александр Сырский, по словам главы государства, нашел уже тысячи бойцов, не находившихся в зоне боевых действий.

Кроме того, украинский лидер акцентировал на необходимости противостоять "дестабилизации работы парламента". Как указывает Зеленский, нарушить работу Верховной Рады планирует Кремль к маю 2024 года.

"Это будет частью крупной информационной кампании против него, что вроде бы он уже нелегитимен", — объяснил член фракции.

Также на встрече с нардепами "Слуга народа" Зеленский обсудил ситуацию на фронте, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе, задачи для парламента и депутатов по этим направлениям.

Добавим, в своем вечернем обращении 21 февраля президент рассказал, что Украина уже готовит новые соглашения о безопасности с международными партнерами. Согласно им, воины получат оборонную поддержку, государство — финансовую поддержку и политическое взаимодействие между союзниками.

Владимир Зеленский
зарплаты
Украина
военные
народные депутаты
фронт

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