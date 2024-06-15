Зеленський висловився про підтримку демократії та свободу вибору народів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість того, щоб країни та народи мали право вибирати своїх лідерів незалежно від зовнішнього впливу. За його словами, це є основою свободи та демократії.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

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"Що стосується підтримки тієї чи іншої держави або лідера, незважаючи на будь-які вибори, я думаю, що передусім ми повинні брати до уваги те, що ці нації та ці народи нас підтримують", — розповів Зеленський.

За його словами, вони мають право обирати будь-якого лідера, і це абсолютно нормально. Глава держави додав, що це і є свобода, це і є демократія.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, як Україна йде до миру. За його словами, країна не порушує закон та права людей.

Також за словами глави держави, російська армія за один місяць використовує 3200–3500 одиниць керованих авіабомб для бомбардувань України.