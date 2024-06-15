Зеленский высказался о поддержке демократии и свободе выбора народов

Зеленский призвал к уважению свободы национального выбора
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность того, чтобы страны и народы имели право выбирать своих лидеров вне зависимости от внешнего влияния. По его словам, это основа свободы и демократии.
Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.
Демократия и свобода
"Что касается поддержки того или иного государства или лидера, несмотря на любые выборы, я думаю, что прежде всего мы должны принимать во внимание то, что эти нации и эти народы нас поддерживают", — рассказал Зеленский.
По его словам, они вправе выбирать любого лидера, и это абсолютно нормально. Глава государства добавил, что это и есть свобода, это и есть демократия.
Напомним, Зеленский объяснил, как Украина идет к миру. По его словам, страна не нарушает закон и права людей.
Также, по словам главы государства, российская армия за один месяц использует 3200–3500 единиц управляемых авиабомб для бомбардировок Украины.
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