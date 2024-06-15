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Зеленский призвал к уважению свободы национального выбора

15 июня 2024 14:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский высказался о поддержке демократии и свободе выбора народов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность того, чтобы страны и народы имели право выбирать своих лидеров вне зависимости от внешнего влияния. По его словам, это основа свободы и демократии.

Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

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"Что касается поддержки того или иного государства или лидера, несмотря на любые выборы, я думаю, что прежде всего мы должны принимать во внимание то, что эти нации и эти народы нас поддерживают", — рассказал Зеленский.

По его словам, они вправе выбирать любого лидера, и это абсолютно нормально. Глава государства добавил, что это и есть свобода, это и есть демократия.

Напомним, Зеленский объяснил, как Украина идет к миру. По его словам, страна не нарушает закон и права людей.

Также, по словам главы государства, российская армия за один месяц использует 3200–3500 единиц управляемых авиабомб для бомбардировок Украины.

политики
Украина
Владимир Зеленский
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