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Зеленський заявив, що є домовленість про нові безпекові угоди

18 лютого 2024 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський заявив, що є домовленість про нові безпекові угоди
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмовляв з представниками кількох країн в неділю, 18 лютого, щодо підписання угод про гарантії безпеки. Він не уточнив, з якими саме державами відбувалися перемовини, однак наголосив, що працюють також над окремою безпековою угодою із США.

Про це Володимир Зеленський повідомив в ефірі телемарафону.

Нові безпекові угоди

"Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод", — розповів президент.

За словами Зеленського, наразі працюють над окремою безпековою угодою із США.

"Я не вважаю, що це альтернатива допомоги від США. Це дуже важлива, абсолютно інша, потужна допомога, на яку зможуть розраховувати українці, не на рік чи два, а на 10 років", — прокоментував глава держави.

Український лідер додав, що "десятирічний термін угод про гарантії безпеки не означає, що весь цей час в Україні триватиме війна". За словами Зеленського, це означає, що "ці країни з нами".

З ким Україна вже підписала безпекові угоди

Як відомо, угоду про надання нашій країні гарантій безпеки було підписано з Францією. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною. Це відбулося в п'ятницю, 16 лютого.

Також ми писали, що безпекову угоду з Україною вже підписала Велика Британія. Це відбулося під час візиту прем'єра Ріші Сунака до Києва 12 лютого.

Володимир Зеленський
США
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