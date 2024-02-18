Зеленский заявил, что есть договоренность о новых соглашениях по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с представителями нескольких стран в воскресенье, 18 февраля, о подписании соглашений о гарантиях безопасности. Он не уточнил, с какими именно государствами происходили переговоры, однако подчеркнул, что работают также над отдельным договором безопасности с США.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире телемарафона.

Новые соглашения о безопасности

"Три соглашения есть. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о договорах безопасности. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько соглашений", — рассказал президент.

По словам Зеленского, сейчас работают над отдельным договором безопасности с США.

"Я не считаю, что это альтернатива помощи от США. Это очень важная, совершенно другая мощная помощь, на которую смогут рассчитывать украинцы, не на год или два, а на 10 лет", — прокомментировал глава государства.

Украинский лидер добавил, что "десятилетний срок соглашений о гарантиях безопасности не означает, что все это время в Украине продлится война". По словам Зеленского, это означает, что "эти страны с нами".

С кем Украина уже подписала соглашения о безопасности

Как известно, соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности было подписано с Францией. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией. Это произошло в пятницу, 16 февраля.

Также мы писали, что соглашение о безопасности с Украиной уже подписала Великобритания. Это произошло во время визита премьера Риши Сунака в Киев 12 февраля.