Зеленський вшанував пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Володимир Зеленський. Фото: ОП

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни — день, що відзначають в Україні 14 травня. З нагоди цього президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять цих людей, відзначив їхню сміливість та людяність.

Свою заяву глава держави оприлюднив у Telegram у вівторок, 14 травня.

Читайте також:

Що ще сказав Зеленський

За словами Зеленського, на сьогодні 2 659 українців та українок відзначені почесним званням Праведників народів світу.

"Кожна така історія — це врятоване людське життя та особиста перемога конкретної людини над злом нацизму", — сказав Зеленський.

Своєю чергою, він відзначив подвиг українців, які ціною власного життя рятували та допомагали іншим.

"Ми памʼятаємо й шануємо цю сміливість і людяність. Україна наслідує серця, які залишалися на боці добра та перемогли, і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненависть ХХ століття й несе війни іншим народам", — сказав Зеленський.

Скриншот

Нагадаємо, 11 травня Зеленський подякував українським захисникам, які протистоять російському наступу, а також оприлюднив фото їх діяльності.

12 травня глава держави з нагоди Міжнародного дня медичної сестри висловив свою вдячність українським медсестрам та медбратам за їхню самовіддану службу.