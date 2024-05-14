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Зеленський вшанував пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

14 травня 2024 09:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський вшанував пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни — день, що відзначають в Україні 14 травня. З нагоди цього президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять цих людей, відзначив їхню сміливість та людяність.

Свою заяву глава держави оприлюднив у Telegram у вівторок, 14 травня. 

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За словами Зеленського, на сьогодні 2 659 українців та українок відзначені почесним званням Праведників народів світу.

"Кожна така історія — це врятоване людське життя та особиста перемога конкретної людини над злом нацизму", — сказав Зеленський. 

Своєю чергою, він відзначив подвиг українців, які ціною власного життя рятували та допомагали іншим. 

"Ми памʼятаємо й шануємо цю сміливість і людяність. Україна наслідує серця, які залишалися на боці добра та перемогли, і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненависть ХХ століття й несе війни іншим народам", — сказав Зеленський. 

День пам'яті українців, які рятували євреїв
Скриншот

 

Нагадаємо, 11 травня Зеленський подякував українським захисникам, які протистоять російському наступу, а також оприлюднив фото їх діяльності. 

12 травня глава держави з нагоди Міжнародного дня медичної сестри висловив свою вдячність українським медсестрам та медбратам за їхню самовіддану службу.

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
українці
Друга світова війна
порятунок
євреї
президент

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