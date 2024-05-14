Зеленський вшанував пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни — день, що відзначають в Україні 14 травня. З нагоди цього президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять цих людей, відзначив їхню сміливість та людяність.
Свою заяву глава держави оприлюднив у Telegram у вівторок, 14 травня.
Що ще сказав Зеленський
За словами Зеленського, на сьогодні 2 659 українців та українок відзначені почесним званням Праведників народів світу.
"Кожна така історія — це врятоване людське життя та особиста перемога конкретної людини над злом нацизму", — сказав Зеленський.
Своєю чергою, він відзначив подвиг українців, які ціною власного життя рятували та допомагали іншим.
"Ми памʼятаємо й шануємо цю сміливість і людяність. Україна наслідує серця, які залишалися на боці добра та перемогли, і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненависть ХХ століття й несе війни іншим народам", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 11 травня Зеленський подякував українським захисникам, які протистоять російському наступу, а також оприлюднив фото їх діяльності.
12 травня глава держави з нагоди Міжнародного дня медичної сестри висловив свою вдячність українським медсестрам та медбратам за їхню самовіддану службу.
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