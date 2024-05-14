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Зеленский почтил память украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

14 мая 2024 09:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский почтил память украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны — день, который отмечают в Украине 14 мая. По этому поводу президент Владимир Зеленский почтил память этих людей, отметил их смелость и человечность.

Свое заявление глава государства обнародовал в Telegram во вторник, 14 мая.

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По словам Зеленского, на сегодняшний день 2 659 украинцев и украинок отмечены почетным званием Праведников народов мира.

"Каждая такая история — это спасенная человеческая жизнь и личная победа конкретного человека над злом нацизма", — сказал Зеленский.

В свою очередь, он отметил подвиг украинцев, которые ценой собственной жизни спасали и помогали другим.

"Мы помним и чтим эту смелость и человечность. Украина подражает сердцам, которые оставались на стороне добра и победили, и никогда не простит тех, кто сейчас воспроизводит ненависть ХХ века и несет войны другим народам", — сказал Зеленский.

День памяти украинцев, спасавших евреев
Скриншот

 

Напомним, 11 мая Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые противостоят российскому наступлению, а также обнародовал фото их деятельности.

12 мая глава государства по случаю Международного дня медицинской сестры выразил свою благодарность украинским медсестрам и медбратьям за их самоотверженную службу.

Владимир Зеленский
Офис президента
война
украинцы
Вторая мировая война
спасение
евреи
президент

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