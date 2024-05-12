Зеленський висловив подяку медичним працівникам

Медсестра. Фото: Командування Медичних сил Збройних сил України

У неділю, 12 травня, у світі відзначають Міжнародний день медичної сестри. Президент України Володимир Зеленський висловив свою вдячність українським медсестрам та медбратам за їхню самовіддану службу.

Про це президент написав у Telegram.

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Глава держави підкреслив, що вони невпинно працюють у складних умовах, навіть під час обстрілів та повітряних тривог, щоб рятувати життя наших громадян.

"Українські медичні сестри та брати — ті, хто своє професійне життя присвячує людям і виконує одну з найпочесніших місій — рятує життя. На фронті, у прифронтових лікарнях і медзакладах усієї нашої країни. Цілодобово, під обстрілами, сигналами тривоги вони віддають усі сили й турботу", — заявив президент.

Медичні працівники. Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Медичні працівники. Фото: Evgeniy Maloletka

Медичні працівники. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Медичні працівники. Фото: Serhii Korovayny for WSJ

Медичні працівники. Фото: Суспільне Вінниця

Медичні працівники. Фото: Командування Медичних сил Збройних сил України 1 / 6

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, в Україні у неділю, 12 травня, відзначають День матері. Президент Володимир Зеленський показав мам під час війни.

Раніше Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам.