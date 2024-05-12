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Зеленський висловив подяку медичним працівникам

12 травня 2024 15:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський висловив подяку медичним працівникам
Медсестра. Фото: Командування Медичних сил Збройних сил України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У неділю, 12 травня, у світі відзначають Міжнародний день медичної сестри. Президент України Володимир Зеленський висловив свою вдячність українським медсестрам та медбратам за їхню самовіддану службу.

Про це президент написав у Telegram.

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Зеленський висловив подяку медичним працівникам

Глава держави підкреслив, що вони невпинно працюють у складних умовах, навіть під час обстрілів та повітряних тривог, щоб рятувати життя наших громадян.

"Українські медичні сестри та брати — ті, хто своє професійне життя присвячує людям і виконує одну з найпочесніших місій — рятує життя. На фронті, у прифронтових лікарнях і медзакладах усієї нашої країни. Цілодобово, під обстрілами, сигналами тривоги вони віддають усі сили й турботу", — заявив президент.

  • Медичні працівники. Фото: Міністерство охорони здоров’я України
    Медичні працівники. Фото: Міністерство охорони здоров’я України
  • Медичні працівники. Фото: Evgeniy Maloletka
    Медичні працівники. Фото: Evgeniy Maloletka
  • Медичні працівники. Фото: 93-тя ОМБр
    Медичні працівники. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
  • Медичні працівники. Фото: Serhii Korovayny for WSJ
    Медичні працівники. Фото: Serhii Korovayny for WSJ
  • Медичні працівники. Фото: Суспільне Вінниця
    Медичні працівники. Фото: Суспільне Вінниця
  • Медичні працівники. Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України
    Медичні працівники. Фото: Командування Медичних сил Збройних сил України
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Скриншот допису Володимира Зеленського
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, в Україні у неділю, 12 травня, відзначають День матері. Президент Володимир Зеленський показав мам під час війни. 

Раніше Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам.

Володимир Зеленський
українці
Україна
привітання
президент
медсестри
медична допомога

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