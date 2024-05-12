Зеленский выразил благодарность медицинским работникам

Медсестра. Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

В воскресенье, 12 мая, в мире отмечают Международный день медицинской сестры. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность украинским медсестрам и медбратьям за их самоотверженную службу.

Об этом президент написал в Telegram.

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Глава государства подчеркнул, что они постоянно работают в сложных условиях, даже во время обстрелов и воздушных тревог, чтобы спасать жизнь наших граждан.

"Украинские медицинские сестры и братья — те, кто свою профессиональную жизнь посвящает людям и выполняет одну из самых почетных миссий — спасает жизнь. На фронте, в прифронтовых больницах и медучреждениях всей нашей страны. Круглосуточно, под обстрелами, сигналами тревоги они отдают все силы и заботу", — заявил президент.

Медицинские работники. Фото: Министерство здравоохранения Украины

Медицинские работники. Фото: Evgeniy Maloletka

Медицинские работники. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Медицинские работники. Фото: Serhii Korovayny for WSJ

Медицинские работники. Фото: Общественное Винница

Медицинские работники. Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины 1/6 ​ 6

Скриншот поста Владимира Зеленского

Напомним, в Украине в воскресенье, 12 мая, отмечают День матери. Президент Владимир Зеленский показал мам во время войны.

Ранее Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников.