Зеленский выразил благодарность медицинским работникам
В воскресенье, 12 мая, в мире отмечают Международный день медицинской сестры. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность украинским медсестрам и медбратьям за их самоотверженную службу.
Об этом президент написал в Telegram.
Зеленский выразил благодарность медицинским работникам
Глава государства подчеркнул, что они постоянно работают в сложных условиях, даже во время обстрелов и воздушных тревог, чтобы спасать жизнь наших граждан.
"Украинские медицинские сестры и братья — те, кто свою профессиональную жизнь посвящает людям и выполняет одну из самых почетных миссий — спасает жизнь. На фронте, в прифронтовых больницах и медучреждениях всей нашей страны. Круглосуточно, под обстрелами, сигналами тревоги они отдают все силы и заботу", — заявил президент.
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Медицинские работники. Фото: Министерство здравоохранения Украины
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Медицинские работники. Фото: Evgeniy Maloletka
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Медицинские работники. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"
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Медицинские работники. Фото: Serhii Korovayny for WSJ
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Медицинские работники. Фото: Общественное Винница
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Медицинские работники. Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины
Напомним, в Украине в воскресенье, 12 мая, отмечают День матери. Президент Владимир Зеленский показал мам во время войны.
Ранее Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников.
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