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Зеленский выразил благодарность медицинским работникам

12 мая 2024 15:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский выразил благодарность медицинским работникам
Медсестра. Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В воскресенье, 12 мая, в мире отмечают Международный день медицинской сестры. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность украинским медсестрам и медбратьям за их самоотверженную службу.

Об этом президент написал в Telegram.

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Зеленский выразил благодарность медицинским работникам

Глава государства подчеркнул, что они постоянно работают в сложных условиях, даже во время обстрелов и воздушных тревог, чтобы спасать жизнь наших граждан.

"Украинские медицинские сестры и братья — те, кто свою профессиональную жизнь посвящает людям и выполняет одну из самых почетных миссий — спасает жизнь. На фронте, в прифронтовых больницах и медучреждениях всей нашей страны. Круглосуточно, под обстрелами, сигналами тревоги они отдают все силы и заботу", — заявил президент.

  • Медицинские работники. Фото: Министерство здравоохранения Украины
    Медицинские работники. Фото: Министерство здравоохранения Украины
  • Медицинские работники. Фото: Evgeniy Maloletka
    Медицинские работники. Фото: Evgeniy Maloletka
  • Медицинские работники. Фото: 93-я ОМБр
    Медицинские работники. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"
  • Медицинские работники. Фото: Serhii Korovayny for WSJ
    Медицинские работники. Фото: Serhii Korovayny for WSJ
  • Медицинские работники. Фото: Общественное Винница
    Медицинские работники. Фото: Общественное Винница
  • Медицинские работники. Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины
    Медицинские работники. Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины
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Скриншот сообщения Владимира Зеленского
Скриншот поста Владимира Зеленского

Напомним, в Украине в воскресенье, 12 мая, отмечают День матери. Президент Владимир Зеленский показал мам во время войны.

Ранее Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников.

Владимир Зеленский
украинцы
Украина
поздравления
президент
медсестры
медицинская помощь

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