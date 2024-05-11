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Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам

11 травня 2024 11:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив свою подяку українським захисникам, які активно діють на передовій та протистоять російському наступу. Глава держави висловив письмову вдячність військовим, а також поділився фото їхньої бойової діяльності.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram в суботу, 11 травня. 

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Вдячність українським захисникам

На офіційному каналі Президента з’явилися знімки, що ілюструють активну бойову роботу наших воїнів. Володимир Зеленський наголосив на тому, що кожен український солдат, сержант чи офіцер, хто зараз здійснює захист українських позицій, робить важливий внесок у скорочення тривалості війни.

"Кожен наш вояк, кожен командир, хто проявляє сміливість та стійкість на передовій, зриває російські наступальні операції та допомагає нам повернути ініціативу. Дякую всім нашим підрозділам, які не дають окупанту шансів!" — зазначив у своєму зверненні Володимир Зеленський.

  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 1
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 2
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 3
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 4
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 5
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 6
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 7
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 8
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
  • Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 9
    Українські захисники на передовій. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
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Фотографії представляють бійців з таких військових підрозділів: 148-ма окрема артилерійська бригада, окрема механізована бригада імені короля Данила, окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка, 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ.

Зеленський опублікував нові фото з передової та подякував українським захисникам - фото 10
Скриншот допису Володимира Зеленського

Раніше в ISW розповіли, що російські військові дії уздовж кордону в Харківській області, ймовірно, спрямовані на залучення та утримання українських сил у цьому регіоні. Це може сприяти російському просуванню в інші частини східної України.

Також Міністерство оборони США активно здійснює доставку озброєнь і техніки на позиції Збройних сил України, виконуючи попередній пакет військової підтримки. А також готується до доставки решти обладнання, зокрема з нового пакета допомоги.

Володимир Зеленський
військові
війна в Україні
фронт
ситуація на фронті

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