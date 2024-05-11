Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников arrow

Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников

11 мая 2024 11:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность украинским защитникам, которые активно действуют на передовой и противостоят российскому наступлению. Глава государства выразил письменную благодарность военным, а также поделился фото их боевой деятельности.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram в субботу, 11 мая.

Читайте также:

Благодарность украинским защитникам

На официальном канале Президента появились снимки, иллюстрирующие активную боевую работу наших воинов. Владимир Зеленский отметил, что каждый украинский солдат, сержант или офицер, кто сейчас осуществляет защиту украинских позиций, делает важный вклад в сокращение продолжительности войны.

"Каждый наш воин, каждый командир, кто проявляет смелость и устойчивость на передовой, срывает российские наступательные операции и помогает нам вернуть инициативу. Благодарю все наши подразделения, которые не дают оккупанту шансов!" — отметил в своем обращении Владимир Зеленский.

  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 1
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 2
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 3
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 4
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 5
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 6
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 7
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 8
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
  • Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 9
    Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
1/99

Фотографии представляют бойцов из таких военных подразделений: 148-я отдельная артиллерийская бригада, отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ.

Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников - фото 10
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Ранее в ISW рассказали, что российские военные действия вдоль границы в Харьковской области, вероятно, направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.

Также Министерство обороны США активно осуществляет доставку вооружений и техники на позиции Вооруженных сил Украины, выполняя предварительный пакет военной поддержки. А также готовится к доставке остального оборудования, в том числе из нового пакета помощи.

Владимир Зеленский
военные
война в Украине
фронт
ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина