Зеленский опубликовал новые фото с передовой и поблагодарил украинских защитников

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность украинским защитникам, которые активно действуют на передовой и противостоят российскому наступлению. Глава государства выразил письменную благодарность военным, а также поделился фото их боевой деятельности.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram в субботу, 11 мая.

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Благодарность украинским защитникам

На официальном канале Президента появились снимки, иллюстрирующие активную боевую работу наших воинов. Владимир Зеленский отметил, что каждый украинский солдат, сержант или офицер, кто сейчас осуществляет защиту украинских позиций, делает важный вклад в сокращение продолжительности войны.

"Каждый наш воин, каждый командир, кто проявляет смелость и устойчивость на передовой, срывает российские наступательные операции и помогает нам вернуть инициативу. Благодарю все наши подразделения, которые не дают оккупанту шансов!" — отметил в своем обращении Владимир Зеленский.

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские защитники на передовой. Фото: Владимир Зеленский / Telegram 1/9 ​ 9

Фотографии представляют бойцов из таких военных подразделений: 148-я отдельная артиллерийская бригада, отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Ранее в ISW рассказали, что российские военные действия вдоль границы в Харьковской области, вероятно, направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.

Также Министерство обороны США активно осуществляет доставку вооружений и техники на позиции Вооруженных сил Украины, выполняя предварительный пакет военной поддержки. А также готовится к доставке остального оборудования, в том числе из нового пакета помощи.