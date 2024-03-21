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Зеленський відвідав у Гостомелі відкритий урок з деокупації Київщини

21 березня 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський відвідав у Гостомелі відкритий урок з деокупації Київщини
Володимир Зеленський на відкритому уроці з гостомельськими ліцеїстами. Джерело: Офіс Президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з урочистим візитом у Гостомелі Київської області. В рамках візиту глава держави відвідав відкритий урок з деокупації міста у міському ліцеї, та провів час з ліцеїстами.

Відео візиту він опублікував у своєму блозі в Telegram.

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Зеленський відвідав відкритий урок у Гостомелі

"Гостомельський ліцей. Тематичний урок про звільнення нашими героями наших міст від російської окупації. Важливо знати й пам’ятати, як наші воїни захищали і продовжують захищати Україну", — пише глава держави. 

Зеленський відвідав у Гостомелі відкритий урок з деокупації Київщини - фото 1
Володимир Зеленський з ліцеїстами. Джерело: Офіс Президента України
Зеленський відвідав у Гостомелі відкритий урок з деокупації Київщини - фото 2
Володимир Зеленський з ліцеїстами. Джерело: Офіс Президента України

Приділив глава держави увагу й дітям.

"Пишаюся українськими дітьми, які вже стільки пережили через повномасштабну російську агресію, які продовжують здобувати знання. Дякую всім нашим воїнам, усім, хто працює та допомагає, щоб Україна зберегла свою незалежність і українські діти мали майбутнє", — резюмує президент. 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває на Київщині, де ушанував пам’ять захисників, які загинули під час боїв з російською армією за Мощун. 

Також глава держави відреагував на сьогоднішні російські ракетні удари по Києву та Харкову

Володимир Зеленський
діти
Київська область
деокупація України
Гостомель

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