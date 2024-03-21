Зеленський відвідав у Гостомелі відкритий урок з деокупації Київщини

Володимир Зеленський на відкритому уроці з гостомельськими ліцеїстами. Джерело: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з урочистим візитом у Гостомелі Київської області. В рамках візиту глава держави відвідав відкритий урок з деокупації міста у міському ліцеї, та провів час з ліцеїстами.

Відео візиту він опублікував у своєму блозі в Telegram.

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"Гостомельський ліцей. Тематичний урок про звільнення нашими героями наших міст від російської окупації. Важливо знати й пам’ятати, як наші воїни захищали і продовжують захищати Україну", — пише глава держави.

Володимир Зеленський з ліцеїстами. Джерело: Офіс Президента України

Володимир Зеленський з ліцеїстами. Джерело: Офіс Президента України

Приділив глава держави увагу й дітям.

"Пишаюся українськими дітьми, які вже стільки пережили через повномасштабну російську агресію, які продовжують здобувати знання. Дякую всім нашим воїнам, усім, хто працює та допомагає, щоб Україна зберегла свою незалежність і українські діти мали майбутнє", — резюмує президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває на Київщині, де ушанував пам’ять захисників, які загинули під час боїв з російською армією за Мощун.

Також глава держави відреагував на сьогоднішні російські ракетні удари по Києву та Харкову.