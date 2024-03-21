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Зеленский посетил в Гостомеле открытый урок по деоккупации Киевской области

21 марта 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский посетил в Гостомеле открытый урок по деоккупации Киевской области
Владимир Зеленский на открытом уроке с гостомельскими лицеистами. Источник: Офис Президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с торжественным визитом в Гостомеле в Киевской области. В рамках визита глава государства посетил открытый урок по деоккупации города в городском лицее и провел время с лицеистами.

Видео визита он опубликовал в своем блоге в Telegram.

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Зеленский посетил открытый урок в Гостомеле

"Гостомельский лицей. Тематический урок об освобождении нашими героями наших городов от российской оккупации. Важно знать и помнить, как наши воины защищали и продолжают защищать Украину", — пишет глава государства.

Зеленский посетил в Гостомеле открытый урок по деоккупации Киевской области - фото 1
Владимир Зеленский с лицеистами. Источник: Офис Президента Украины
Зеленский посетил в Гостомеле открытый урок по деоккупации Киевской области - фото 2
Владимир Зеленский с лицеистами. Источник: Офис Президента Украины

Уделил глава государства внимание и детям.

"Горжусь украинскими детьми, которые уже столько пережили из-за полномасштабной российской агрессии, которые продолжают приобретать знания. Спасибо всем нашим воинам, всем, кто работает и помогает, чтобы Украина сохранила свою независимость и украинские дети имели будущее", — резюмирует президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится в КИевской области, где почтил память защитников, погибших во время боев с российской армией за Мощун.

Также глава государства отреагировал на сегодняшние российские ракетные удары по Киеву и Харькову.

Владимир Зеленский
дети
Киевская область
деоккупация Украины
Гостомель

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