Зеленский посетил в Гостомеле открытый урок по деоккупации Киевской области

Владимир Зеленский на открытом уроке с гостомельскими лицеистами. Источник: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с торжественным визитом в Гостомеле в Киевской области. В рамках визита глава государства посетил открытый урок по деоккупации города в городском лицее и провел время с лицеистами.

Видео визита он опубликовал в своем блоге в Telegram.

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"Гостомельский лицей. Тематический урок об освобождении нашими героями наших городов от российской оккупации. Важно знать и помнить, как наши воины защищали и продолжают защищать Украину", — пишет глава государства.

Владимир Зеленский с лицеистами. Источник: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский с лицеистами. Источник: Офис Президента Украины

Уделил глава государства внимание и детям.

"Горжусь украинскими детьми, которые уже столько пережили из-за полномасштабной российской агрессии, которые продолжают приобретать знания. Спасибо всем нашим воинам, всем, кто работает и помогает, чтобы Украина сохранила свою независимость и украинские дети имели будущее", — резюмирует президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится в КИевской области, где почтил память защитников, погибших во время боев с российской армией за Мощун.

Также глава государства отреагировал на сегодняшние российские ракетные удары по Киеву и Харькову.