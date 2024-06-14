Пропозиція миру від Путіна — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Пропозиція щодо припинення вогню, яку висунув президент Росії Володимир Путін є ультиматумом, якому не можна довіряти. У п'ятницю Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з аналогічними пропозиціями у свій час до цивілізованого світу звертався німецький диктатор Адольф Гітлер.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 14 червня.

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У своїй промові раніше у п'ятницю Путін заявив, що Росія припинить війну в Україні, якщо Київ відмовиться від амбіцій щодо вступу до НАТО та виведе війська з усіх чотирьох областей, на території яких перебувають російські загарбники.

У розмові з італійським новинним каналом SkyTG24 Зеленський сказав, що вважає, що Путін не припинить свій військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані.

"Це ультимаційні меседжі, які нічим не відрізняються від меседжів минулого. Він не зупиниться", — сказав український лідер.

Схожість із Гітлером

Президент України нагадав, що Путін не перший диктатор, який висуває подібні ультимативні пропозиції щодо припинення вогню.

"Те саме, що робив Гітлер. Тому не варто довіряти цим повідомленням", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському терору необхідно забезпечити "блекаут", щоб примусити Кремль до пошуку шляхів для миру.

Водночас за даними американського Інституту вивчення війни, Путін заявив, що удари України по Росії західною зброєю не перетинають "червоної лінії", яку встановили самі росіяни, а тому і ризиків застосування ядерної зброї немає.