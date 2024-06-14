Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский отреагировал на заявленные Путиным "условия мира" arrow

Зеленский отреагировал на заявленные Путиным "условия мира"

14 июня 2024 17:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Предложение мира от Путина - Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Предложение о прекращении огня, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, является ультиматумом, которому нельзя доверять. В пятницу Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с аналогичными предложениями одно время в цивилизованный мир обращался немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Путин выдвинул условия мира

В своем выступлении ранее в пятницу Путин заявил, что Россия прекратит войну в Украине, если Киев откажется от амбиций по вступлению в НАТО и выведет войска из всех четырех областей, на территории которых находятся российские захватчики.

В разговоре с итальянским новостным каналом SkyTG24 Зеленский сказал, что считает, что Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования по прекращению огня будут выполнены.

"Это ультимационные месседжи, которые ничем не отличаются от месседжей прошлого. Он не остановится", — сказал украинский лидер.

Сходство с Гитлером

Президент Украины напомнил, что Путин не первый диктатор, выдвигающий подобные ультимативные предложения по прекращению огня.

"То же, что делал Гитлер. Поэтому не стоит доверять этим сообщениям", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому террору необходимо обеспечить "блэкаут", чтобы принудить Кремль к поиску путей для мира.

В то же время, по данным американского Института изучения войны, Путин заявил, что удары Украины по России западным оружием не пересекают "красную линию", которую установили сами россияне, а потому и рисков применения ядерного оружия нет.

Украина
владимир путин
война в Украине
война
мир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина