Предложение мира от Путина - Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Предложение о прекращении огня, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, является ультиматумом, которому нельзя доверять. В пятницу Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с аналогичными предложениями одно время в цивилизованный мир обращался немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 14 июня.

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В своем выступлении ранее в пятницу Путин заявил, что Россия прекратит войну в Украине, если Киев откажется от амбиций по вступлению в НАТО и выведет войска из всех четырех областей, на территории которых находятся российские захватчики.

В разговоре с итальянским новостным каналом SkyTG24 Зеленский сказал, что считает, что Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования по прекращению огня будут выполнены.

"Это ультимационные месседжи, которые ничем не отличаются от месседжей прошлого. Он не остановится", — сказал украинский лидер.

Сходство с Гитлером

Президент Украины напомнил, что Путин не первый диктатор, выдвигающий подобные ультимативные предложения по прекращению огня.

"То же, что делал Гитлер. Поэтому не стоит доверять этим сообщениям", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому террору необходимо обеспечить "блэкаут", чтобы принудить Кремль к поиску путей для мира.

В то же время, по данным американского Института изучения войны, Путин заявил, что удары Украины по России западным оружием не пересекают "красную линию", которую установили сами россияне, а потому и рисков применения ядерного оружия нет.