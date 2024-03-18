Зеленський відреагував на рішення Європарламенту створити Фонд допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Європарламенту створити Фонд допомоги Україні. Він передбачає можливість збільшити фінансування ЗСУ на п'ять мільярдів євро.
Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський прокоментував створення Фонду допомоги Україні
"Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг — п'ять мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом", — сказав Зеленський.
Також президент подякував всім, хто працює заради України, і високо відзначив роботу українських захисників.
"Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім у світі, хто з Україною!", — резюмує глава держави.
Додатково він підбив підсумки розмови з новим президентом Індонезії Прабово Субінато, запросивши нового главу держави взяти участь у Глобальному саміті миру.
"Саме в Індонезії була представлена вперше Українська формула миру. І за цей час, що минув, Формула миру крок за кроком стає глобальною — об’єднує світову більшість. Держави та лідери з усіх континентів уже приєдналися до роботи щодо Формули, зараз ми готуємо перший інавгураційний Глобальний саміт миру. І сьогодні запросив Індонезію взяти в ньому участь", — заявив він.
Нагадаємо, сьогодні Європарламент ухвалив рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України, вартістю в п'ять мільярдів євро.
Водночас сьогодні глава держави провів Ставку Верховного Головнокомандувача, заслухавши доповіді міністрів та вищого військового керівництва.
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