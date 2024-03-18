Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Європарламенту створити Фонд допомоги Україні. Він передбачає можливість збільшити фінансування ЗСУ на п'ять мільярдів євро.

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг — п'ять мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом", — сказав Зеленський.

Також президент подякував всім, хто працює заради України, і високо відзначив роботу українських захисників.

"Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім у світі, хто з Україною!", — резюмує глава держави.

Додатково він підбив підсумки розмови з новим президентом Індонезії Прабово Субінато, запросивши нового главу держави взяти участь у Глобальному саміті миру.

"Саме в Індонезії була представлена вперше Українська формула миру. І за цей час, що минув, Формула миру крок за кроком стає глобальною — об’єднує світову більшість. Держави та лідери з усіх континентів уже приєдналися до роботи щодо Формули, зараз ми готуємо перший інавгураційний Глобальний саміт миру. І сьогодні запросив Індонезію взяти в ньому участь", — заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент ухвалив рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України, вартістю в п'ять мільярдів євро.

Водночас сьогодні глава держави провів Ставку Верховного Головнокомандувача, заслухавши доповіді міністрів та вищого військового керівництва.