Ситуація на фронті та будівництво фортифікацій — Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 березня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Глава держави заслухав доповіді міністрів та вищого військового керівництва.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Головкому Олександра Сирського про основні напрямки на фронті, постачання боєприпасів, а також дані розвідки.

"Також пройшлися станом виконання укладених контрактів та контрактів на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів", — повідомив Президент.

Також Зеленський прослухав доповіді щодо реалізації раніше ухвалених рішень Генштабу. Основна увага приділялася забезпеченню безпеки критично важливих об'єктів інфраструктури, включаючи енергетичні, водні та газові системи. Доповідали Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступник Прем'єр-міністра Олександр Кубраков, голови правлінь "Нафтогазу" Олексій Чернишов та "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"По-друге, про продовження будівництва оборонних рубежів. Заслухали Прем'єр-міністра та голову спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдана Бондаря. Робота триває", — додав Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація розпочала будувати фортифікації на території Сумщини в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Раніше Кабінет Міністрів України погодив виділення рекордної суми на оборонні рубежі . 2024 року на ці потреби спрямують 17,5 млрд гривень.