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Ситуация на фронте и строительство фортификаций — Зеленский провел Ставку

18 марта 2024 14:51
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ситуация на фронте и строительство фортификаций — Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 марта провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Глава государства заслушал доклады министров и высшего военного руководства.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главкома Александра Сырского об основных направлениях на фронте, поставке боеприпасов, а также данных разведке.

"Также прошлись по состоянию выполнения заключенных контрактов и контрактов на будущие периоды: закупка и производство техники, вооружения, снарядов", — сообщил Президент.

Также Зеленский прослушал доклады о реализации ранее принятых решений Генштаба. Основное внимание уделялось обеспечению безопасности критически важных объектов инфраструктуры, включая энергетические, водные и газовые системы. Докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель Премьер-министра Александр Кубраков, председатели правлений "Нафтогаза" Алексей Чернышев и "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. 

"Во-вторых, о продолжении строительства оборонительных рубежей. Заслушали Премьер-министра и главу специальной службы транспорта Министерства обороны Богдана Бондаря. Работа продолжается", — добавил Зеленский.

Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Львовская облгосадминистрация начала строить фортификации на территории Сумщины в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал выделение рекордной суммы на оборонные рубежи. В 2024 году на эти нужды направят 17,5 млрд гривен.

Владимир Зеленский
боеприпасы
Ставка верховного главнокомандующего
война в Украине
Александр Сырский
ситуация на фронте

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