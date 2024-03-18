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Зеленский отреагировал на решение Европарламента создать Фонд помощи Украине

18 марта 2024 20:02
обновлено: 20:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский отреагировал на решение Европарламента создать Фонд помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Европарламента создать Фонд помощи Украине. Он предусматривает возможность увеличить финансирование ВСУ на пять миллиардов евро.

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

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"Хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем — пять миллиардов евро, которые пойдут в поддержку наших оборонных действий в этом году. Ожидаем также, что этот Фонд станет составляющей общей соглашения между Украиной и Евросоюзом", — сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил всех, кто работает ради Украины, и высоко отметил работу украинских защитников.

"Мы делаем все возможное, чтобы добавить Украине и каждому нашему региону больше защиты, больше силы. Спасибо всем в мире, кто с Украиной!", — резюмирует глава государства.

Дополнительно Зеленский подвел итоги беседы с новым президентом Индонезии Прабово Субинато, пригласив нового главу государства поучаствовать в Глобальном саммите мира.

"Именно в Индонезии была представлена впервые Украинская формула мира. И за это прошедшее время Формула мира шаг за шагом становится глобальной — объединяет мировое большинство. Государства и лидеры со всех континентов уже присоединились к работе по Формуле, сейчас мы готовим первый инаугурационный Глобальный саммит мира. И сегодня пригласил Индонезию принять в нем участие ", — заявил он.

Напомним, сегодня Европарламент принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины стоимостью в пять миллиардов евро.

В то же время, сегодня глава государства провел Ставку Верховного Главнокомандующего, заслушав доклады министров и высшего военного руководства.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Европарламент
ЕС

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