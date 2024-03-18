Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Европарламента создать Фонд помощи Украине. Он предусматривает возможность увеличить финансирование ВСУ на пять миллиардов евро.

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

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"Хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем — пять миллиардов евро, которые пойдут в поддержку наших оборонных действий в этом году. Ожидаем также, что этот Фонд станет составляющей общей соглашения между Украиной и Евросоюзом", — сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил всех, кто работает ради Украины, и высоко отметил работу украинских защитников.

"Мы делаем все возможное, чтобы добавить Украине и каждому нашему региону больше защиты, больше силы. Спасибо всем в мире, кто с Украиной!", — резюмирует глава государства.

Дополнительно Зеленский подвел итоги беседы с новым президентом Индонезии Прабово Субинато, пригласив нового главу государства поучаствовать в Глобальном саммите мира.

"Именно в Индонезии была представлена впервые Украинская формула мира. И за это прошедшее время Формула мира шаг за шагом становится глобальной — объединяет мировое большинство. Государства и лидеры со всех континентов уже присоединились к работе по Формуле, сейчас мы готовим первый инаугурационный Глобальный саммит мира. И сегодня пригласил Индонезию принять в нем участие ", — заявил он.

Напомним, сегодня Европарламент принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины стоимостью в пять миллиардов евро.

В то же время, сегодня глава государства провел Ставку Верховного Главнокомандующего, заслушав доклады министров и высшего военного руководства.