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Зеленський у новому зверненні пояснив мету створення безпілотних сил України

6 лютого 2024 19:28
оновлено: 19:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський у новому зверненні пояснив мету створення безпілотних сил України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі указу про створення Сил безпілотних систем. За його словами, цей указ має забезпечити конкретний результат найближчим часом. 

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

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За словами глави держави, новий рід військ повинен дати цілком конкретний результат уже найближчим часом, оскільки дрони довели свою ефективність у різноманітних бойових операціях.

"Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу", — резюмує президент.

Зеленський у новому зверненні пояснив мету створення безпілотних сил України
Допис Зеленського. Джерело: Telegram

Зеленський додав, що для необхідної координації в Силах оборони, потрібно забезпечити належний рівень планування та якість логістики, аби ввід нового роду військ пройшов вдало. Додаткові пропозиції, за його словами, буде внесено на розгляд РНБО.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський затвердив створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремий рід військ. Також сьогодні глава держави провів переговори з португальською делегацією, очолювану міністром зовнішніх справ Жуау Гомешем Кравіньо, та міністром освіти Жуау Коштою.

Володимир Зеленський
ЗСУ
безпілотники
Україна
дрони

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