Зеленский в новом обращении объяснил цель создания беспилотных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях указа о создании Сил беспилотных систем. По его словам, этот указ должен обеспечить конкретный результат в ближайшее время.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

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По словам главы государства, новый род войск должен дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время, поскольку дроны доказали свою эффективность в различных боевых операциях.

"Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу", — резюмирует президент.

Пост Зеленского. Источник: Telegram

Зеленский добавил, что для необходимой координации в Силах обороны необходимо обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, чтобы ввод нового рода войск прошел удачно. Дополнительные предложения, по его словам, будут внесены на рассмотрение СНБО.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский утвердил создание в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельный род войск. Также сегодня глава государства провел переговоры с португальской делегацией, возглавляемую министром внешних дел Жуау Гомешем Кравиньо и министром образования Жуау Коштой.