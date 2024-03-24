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Зеленський розповів про допомогу, яку надали Україні протягом цього тижня

24 березня 2024 20:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про допомогу, яку надали Україні протягом цього тижня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень дав багато результатів у відносинах із партнерами. Країна отримала допомогу у вигляді коштів та військової техніки.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні у неділю, 24 березня.

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"Євросоюз — рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримає наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу — 4,5 мільярда євро. МВФ — є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада — є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки", — розповів Зеленський.

За його словами, також є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки — отримані пакети та оголошені нові. Глава держави зазначив, що це артилерія, дрони, бронетехніка.

Також український лідер провів телефонну розмову з прем'єром Іспанії Педром Санчесом. Вони говорили про взаємодію на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Зеленський подякував Іспанії за незмінну підтримку та спільну впевненість, що життя обов’язково має перемогти.

"Головне — не втомлюватись, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, у наших людей і в нашу можливість донести світу, що ворог людського життя не має права виграти — Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки — наших людей, усіх європейців, усього світу", — додав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром — міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Вони обговорили російські ракетні обстріли, необхідність посилення української протиповітряної оборони та інші важливі теми.

Також 22 березня український лідер провів засідання Ставки. Головною темою було обговорення енергетичної ситуації після російських обстрілів. Учасники зустрічі прийняли ряд важливих рішень, проте по-справжньому захистити енергосистему України може лише збільшення кількості систем протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський
військова допомога
гроші
Україна
військова техніка
президент

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