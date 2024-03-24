Зеленский рассказал о помощи, которую предоставили Украине в течение этой недели

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта неделя дала много результатов в отношениях с партнерами. Страна получила помощь в виде средств и военной техники.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении в воскресенье, 24 марта.

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"Евросоюз — решение о Фонде помощи Украине объемом 5 миллиардов евро. Это существенно поддержит нашу защиту. Есть также и новый транш макрофина от Евросоюза — 4,5 миллиарда евро. МВФ — есть решение о новом транше, почти 900 миллионов долларов. Канада — есть 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки", — рассказал Зеленский.

По его словам, также хорошие результаты и в отношении пакетов оборонной поддержки — получены пакеты и объявлены новые. Глава государства отметил, что это артиллерия, дроны, бронетехника.

Также украинский лидер провел телефонный разговор с премьером Испании Педром Санчесом. Они говорили о взаимодействии на двустороннем уровне и в европейских институциях. Зеленский поблагодарил Испанию за неизменную поддержку и общую уверенность, что жизнь обязательно должна победить.

"Главное — не уставать, не убавлять нашей активности, не терять веры в Украину, в наших людей и в нашу возможность донести миру, что враг человеческой жизни не имеет права выиграть — Путин не имеет права выиграть. Он должен потерять возможность ломать жизни других. И только это может стать основой общей безопасности — наших людей, всех европейцев, всего мира", — добавил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром — министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Они обсудили российские ракетные обстрелы, необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и другие важные темы.

Также 22 марта украинский лидер провел заседание Ставки. Главной темой было обсуждение энергетической ситуации после российских обстрелов. Участники встречи приняли ряд важных решений, однако по-настоящему защитить энергосистему Украины может только увеличение количества систем противовоздушной обороны.