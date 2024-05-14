Зеленський зустрівся із Блінкеном — про що говорили

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен. Архівне фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини від наступу Російської Федерації. Зокрема, для цього необхідні дві зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вівторок, 14 травня.

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Президент заявив про необхідність отримання двох зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту Харкова та області. Зеленський підкреслив, що дефіцит протиповітряної оборони становить найважливішу проблему для країни, особливо в умовах постійних обстрілів, внаслідок яких страждають цивільні мешканці.

"Це найбільша проблема для нас. Нам дійсно потрібно сьогодні 2 ЗРК Patriot для Харкова та Харківської області. Тому що люди постійно страждають від обстрілів. Цивільні страждають від російських ракет", — підкреслив Зеленський.

Президент також висловив бажання обговорити з Блінкеном гарантії безпеки для України, проведення Саміту миру, а також максимально швидку доставку раніше обіцяної військової допомоги.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше Блінкен заявив, що російський лідер Володимир Путін провалив свій план захоплення України.

Як відомо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), початок наступальних російських дій на Харківщині — наслідок мовчазної політики Заходу, яка забороняє Збройним силам України використовувати надану зброю для ударів по законних цілях в Росії.