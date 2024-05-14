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До Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен

14 травня 2024 07:50
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Степан Гафтко
редактор
Ентоні Блінкен приїхав в Україну
Ентоні Блінкен у Києві. Фото: Офіс Президента
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

До Києва із офіційним візитом прибув Держсекретар США Ентоні Блінкен. Буде спілкуватися із українським військовим командуванням та президентом про допомогу Україні на полі бою.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 14 травня.

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Візит Блінкена в Україну

Як сказав сам політик, він "сподівається послати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі".

Також він поспілкується із українськими високопосадовцями та розповість про американську військову допомогу Україні, яка зможе стабілізувати ситуацію на фронті.

Такий візит Блінкена на сьогоднішній день є показником підтримки Сполученими Штатами для України у боротьбі проти агресії Росії.

Блінкен
Блінкен в Києві. Фото: Сторінка Блінкена в соціальній мережі Х

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що Путін провалив свій план захоплення України. 

Також він сказав, що США пишаються тим, що разом з Європою підтримують Україну.

США
Ентоні Блінкен
Україна
політики
війна в Україні

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