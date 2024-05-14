Ентоні Блінкен приїхав в Україну

Ентоні Блінкен у Києві. Фото: Офіс Президента

До Києва із офіційним візитом прибув Держсекретар США Ентоні Блінкен. Буде спілкуватися із українським військовим командуванням та президентом про допомогу Україні на полі бою.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 14 травня.

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Візит Блінкена в Україну

Як сказав сам політик, він "сподівається послати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі".

Також він поспілкується із українськими високопосадовцями та розповість про американську військову допомогу Україні, яка зможе стабілізувати ситуацію на фронті.

Такий візит Блінкена на сьогоднішній день є показником підтримки Сполученими Штатами для України у боротьбі проти агресії Росії.

Блінкен в Києві. Фото: Сторінка Блінкена в соціальній мережі Х

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що Путін провалив свій план захоплення України.

Також він сказав, що США пишаються тим, що разом з Європою підтримують Україну.