США пишаються тим, що разом з Європою підтримують Україну, — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: depositphotos.com

Партнерство США та ЄС у підтримці України має велике значення. Росія має відповісти за свою агресію.

Як повідомляє видання Voice of America, про це у зверненні з нагоди Дня Європи, 9 травня, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Держсекретар США підкреслив значимість партнерства між США та Європою задля того, щоб допомогти Україні захиститися від агресії з боку Росії.

"Коли ми святкуємо День Європи, ми також відзначаємо партнерство між Сполученими Штатами і Європою. Ми пишаємося тим, що об’єднані в допомозі Україні захищатися, в підтримці українського народу і притягнення Росії до відповідальності за її агресію", — заявив Блінкен.

На його думку, саме зараз формується склад майбутнього Альянсу, якому цьогоріч виповнюється 75 років.

"Ми прагнемо підтримувати спільні демократичні цінності та взаємне економічне процвітання. Поза сумнівом, наші трансатлантичні відносини міцніші, ніж будь-коли", — наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, нещодавно Блінкен заявив, що Путін провалив свій план щодо стирання України з карти світу або приєдання всіх її територій до складу Росії. На його думку, це стало можливим завдяки тому, що війна в Україні об'єднала багато країн не лише в Європі, але й поза її межами.

Також ми писали про те, що Держсекретар США пояснив, чому протягом останнього року Росія почала виробляти нове озброєння так швидко, як ніколи раніше.