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США гордятся тем, что вместе с Европой поддерживают Украину, — Блинкен

10 мая 2024 05:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
США гордятся тем, что вместе с Европой поддерживают Украину, — Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Партнерство США и ЕС в поддержке Украины имеет большое значение. Россия обязана ответить за свою агрессию.

Как сообщает издание Voice of America, об этом в обращении по случаю Дня Европы, 9 мая, заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Госсекретарь США подчеркнул значимость партнерства между США и Европой ради того, чтобы помочь Украине защититься от агрессии со стороны России.

"Когда мы празднуем День Европы, мы также отмечаем партнерство между Соединенными Штатами и Европой. Мы гордимся тем, что объединены в помощи Украине защищаться, в поддержке украинского народа и привлечении России к ответственности за ее агрессию", — заявил Блинкен.

По его мнению, сейчас формируется состав будущего Альянса, которому в этом году исполняется 75 лет.

"Мы стремимся поддерживать общие демократические ценности и взаимное экономическое процветание. Несомненно, наши трансатлантические отношения крепче, чем когда-либо", — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, недавно Блинкен заявил, что Путин провалил свой план по стиранию Украины с карты мира или присоединению всех ее территорий в состав России. По его мнению, это стало возможным благодаря тому, что война в Украине объединила многие страны не только в Европе, но и за ее пределами.

Также мы писали о том, что Госсекретарь США объяснил, почему в последний год Россия начала производить новое вооружение так быстро, как никогда раньше.

Европейский союз
США
война
Энтони Блинкен
Украина
война в Украине

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