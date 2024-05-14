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В Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

14 мая 2024 07:50
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Энтони Блинкен приехал в Украину
Энтони Блинкен в Киеве. Фото: Офис Президента
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Киев с официальным визитом прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен. Будет общаться с украинским военным командованием и президентом о помощи Украине на поле боя.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 14 мая.

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Визит Блинкена в Украину.

Как сказал сам политик, он "с надеется послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении".

Также он пообщается с украинскими чиновниками и расскажет об американской военной помощи Украине, которая сможет стабилизировать ситуацию на фронте.

Такой визит Блинкена сегодня является показателем поддержки Соединенными Штатами для Украины в борьбе против агрессии России.

Блінкен
Энтони Блинкен в Киеве. Фото: Страница Блинкена в соцсети Х

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что Путин провалил свой план захвата Украины.

Также он сказал, что США гордятся тем, что вместе с Европой поддерживают Украину.

США
Энтони Блинкен
Украина
политики
война в Украине

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