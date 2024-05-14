Энтони Блинкен приехал в Украину

В Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен
В Киев с официальным визитом прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен. Будет общаться с украинским военным командованием и президентом о помощи Украине на поле боя.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 14 мая.
Визит Блинкена в Украину.
Как сказал сам политик, он "с надеется послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении".
Также он пообщается с украинскими чиновниками и расскажет об американской военной помощи Украине, которая сможет стабилизировать ситуацию на фронте.
Такой визит Блинкена сегодня является показателем поддержки Соединенными Штатами для Украины в борьбе против агрессии России.
Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что Путин провалил свой план захвата Украины.
Также он сказал, что США гордятся тем, что вместе с Европой поддерживают Украину.
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