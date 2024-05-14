Зеленский встретился с Блинкеном - о чем говорили

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Архивное фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать немедленную помощь в защите Харьковщины от наступления Российской Федерации. В частности, для этого необходимы два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во вторник, 14 мая.

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Президент заявил о необходимости получения двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты Харькова и области. Зеленский подчеркнул, что дефицит противовоздушной обороны представляет важнейшую проблему для страны, особенно в условиях постоянных обстрелов, в результате которых страдают гражданские жители.

"Это самая большая проблема для нас. Нам действительно нужно сегодня 2 ЗРК Patriot для Харькова и Харьковской области. Потому что люди постоянно страдают от обстрелов. Гражданские страдают от российских ракет", — подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил желание обсудить с Блинкеном гарантии безопасности для Украины, проведение Саммита мира, а также максимально скорую доставку ранее обещанной военной помощи.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что российский лидер Владимир Путин провалил свой план захвата Украины.



Как известно, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне". Сейчас ведутся бои за пограничный город Волчанск.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), начало наступательных российских действий в Харьковской области — следствие молчаливой политики Запада, запрещающей Вооруженным силам Украины использовать предоставленное оружие для ударов по законным целям в России.