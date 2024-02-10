Зеленський провів телефонну розмову з Макроном — ключові теми спілкування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову главою Франції Еммануелем Макроном у суботу, 10 лютого. Політики обговорили ситуацію на фронті та підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

Про це президент повідомив у Telegram в суботу, 10 лютого.

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Глави держав обговорили ситуацію на напрямках фронту та потреби України в техніці і снарядах. Зеленський акцентував саме на дронах, артилерійських системах і снарядах, засобах РЕБ та системах ППО.

Український лідер висловив окрему вдячність за створення Коаліції артилерії, яку започаткували Франція та США. Очікується, що Париж надасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар" та снаряди до них в межах програми.

"Окрім того, поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7. Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України", — вказав президент.

Зеленський висловив співчуття родинам та близьким французьких гуманітарних співробітників, які загинули від атаки РФ по Херсонщині, та побажав працівникам швидкого одужання.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Сторони обговорили співпрацю в оборонно-безпековій сфері, а також постачання боєприпасів Україні.

Також ми писали про те, що Еммануель Макрон заявив, що Європа має бути готовою компенсувати допомогу для України в разі припинення надання постачань техніки США. Політик наголосив на важливості підтримки України "в довгостроковій перспективі".