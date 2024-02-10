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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном — ключевые темы общения

10 февраля 2024 16:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном — ключевые темы общения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор главой Франции Эммануэлем Макроном в субботу, 10 февраля. Политики обсудили ситуацию на фронте и подготовку двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Об этом президент сообщил в Telegram в субботу, 10 февраля.

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Главы государств обсудили ситуацию на направлениях фронта и потребности Украины в технике и снарядах. Зеленский акцентировал именно на дронах, артиллерийских системах и снарядах, средствах РЭБ и системах ПВО.

Украинский лидер выразил особую благодарность за создание Коалиции артиллерии, которой положили начало Франция и США. Ожидается, что Париж предоставит Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь" и снаряды в рамках программы.

"Кроме того, пообщались о подготовке двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7. Активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних сделок безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов и посылает мощные сигналы России относительно неослабевающей поддержки Европой Украины", — указал президент.

Зеленский выразил соболезнования семьям и близким французских гуманитарных сотрудниках, погибшим от атаки РФ по Херсонщине, и пожелал работникам быстрого выздоровления.

Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот поста Зеленского

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили сотрудничество в оборонно-безопасной сфере, а также поставки боеприпасов Украине.

Также мы писали о том, что Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова компенсировать помощь для Украины в случае прекращения предоставления поставок техники США. Политик отметил важность поддержки Украины "в долгосрочной перспективе".

Владимир Зеленский
Франция
война
Эммануэль Макрон
военная помощь
Украина
военная техника
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