Зеленский провел телефонный разговор с Макроном — ключевые темы общения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор главой Франции Эммануэлем Макроном в субботу, 10 февраля. Политики обсудили ситуацию на фронте и подготовку двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Об этом президент сообщил в Telegram в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Макроном

Главы государств обсудили ситуацию на направлениях фронта и потребности Украины в технике и снарядах. Зеленский акцентировал именно на дронах, артиллерийских системах и снарядах, средствах РЭБ и системах ПВО.

Украинский лидер выразил особую благодарность за создание Коалиции артиллерии, которой положили начало Франция и США. Ожидается, что Париж предоставит Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь" и снаряды в рамках программы.

"Кроме того, пообщались о подготовке двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7. Активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних сделок безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов и посылает мощные сигналы России относительно неослабевающей поддержки Европой Украины", — указал президент.

Зеленский выразил соболезнования семьям и близким французских гуманитарных сотрудниках, погибшим от атаки РФ по Херсонщине, и пожелал работникам быстрого выздоровления.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили сотрудничество в оборонно-безопасной сфере, а также поставки боеприпасов Украине.

Также мы писали о том, что Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова компенсировать помощь для Украины в случае прекращения предоставления поставок техники США. Политик отметил важность поддержки Украины "в долгосрочной перспективе".