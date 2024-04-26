Зеленський провів нараду у Славутичі — що обговорювали

Нарада у Славутичі з Володимиром Зеленським. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді, присвяченій розвитку територій навколо Чорнобильської атомної електростанції, зокрема у місті Славутич. Голова держави підкреслив важливість забезпечення нормального життя для всіх жителів цих регіонів.

Про це Володимир Зеленський розповів у Telegram в п'ятницю, 26 квітня.

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Нарада у Славутичі

"Славутич, ЧАЕС, розвиток територій поблизу Чорнобиля. Провів нараду щодо всіх аспектів: транспорт, енергетика, робочі місця та, звичайно, безпекові питання", — зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив на необхідності спрямованих зусиль у багато сфер, щоб забезпечити стабільний і зростаючий розвиток цих територій.

Зеленський також висловив подяку всім працівникам, які працюють на благо розвитку Славутича та інших міст і сіл, що оточують Чорнобильську зону відчуження.

"Маємо зробити все, щоб забезпечити нормальність життя для всіх наших людей. Дякую кожному й кожній, хто працює заради цього! Славутиче, дякую!" — закликав президент.

Як відомо, 26 квітня Україна відзначає день пам’яті жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль тоді показав, які наслідки можуть бути для країни та світу, коли диктаторська влада не ставить життя кожної людини як головний пріоритет.

Також ми писали, що Зеленський у річницю аварії на ЧАЕС нагадав про ядерний тероризм Росії.