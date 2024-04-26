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Зеленский провел совещание в Славутиче — что обсуждали

26 апреля 2024 19:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский провел совещание в Славутиче - что обсуждали
Совещание в Славутиче с Владимиром Зеленским. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совещании, посвященном развитию территорий вокруг Чернобыльской атомной электростанции, в частности, в городе Славутич. Глава государства подчеркнул важность обеспечения нормальной жизни для всех жителей этих регионов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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"Славутич, ЧАЭС, развитие территорий вблизи Чернобыля. Провел совещание по всем аспектам: транспорт, энергетика, рабочие места и, конечно, вопросы безопасности", — отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул необходимость направленных усилий во многие сферы, чтобы обеспечить стабильное и растущее развитие этих территорий.

Зеленский также выразил благодарность всем работникам, работающим на благо развития Славутича и других городов и сел, окружающих Чернобыльскую зону отчуждения.

"Должны сделать все, чтобы обеспечить нормальность жизни для всех наших людей. Спасибо каждому и каждому, кто работает ради этого! Славутич, спасибо!" — призвал президент.

Как известно, 26 апреля Украина отмечает день памяти жертв крушения на Чернобыльской АЭС . Чернобыль тогда показал, какие последствия могут быть для страны и мира, когда диктаторские власти не ставят жизнь каждого человека как главный приоритет.

Также мы писали, что Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС напомнил о ядерном терроризме России.

Владимир Зеленский
зона ЧАЭС
Чернобыль
энергетика
ЧАЭС

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