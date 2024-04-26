Зеленський у річницю аварії на ЧАЕС нагадав про ядерний тероризм Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з 38-ою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави нагадав, що зараз небезпеку для України та усієї Європи представляє окупація росіянами Запорізької АЕС.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні у п'ятницю, 26 квітня.

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"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її наслідки.

Глава держави також нагадав, що під час повномасштабного вторгнення росіяни окупували Чорнобильську АЕС.

"35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації. Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій", — розповів президент.

Зеленський також нагадав, що Запорізька атомна станція, яка є найбільшою в Європі, вже 785 днів окупована російськими загарбниками.

"І це обов’язок усього світу — тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф, якими загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС.

"Пам’ятаємо силу й відданість людей, які рятували життя у 1986 році. Цінуємо кожного, хто допомагає захищати життя зараз", — завершив звернення Зеленський.

Як відомо, 26 квітня Україна відзначає день пам’яті жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль тоді показав, які наслідки можуть бути для країни та світу, коли диктаторська влада не ставить життя кожної людини як головний пріоритет.



Нагадаємо, за два роки окупації Запорізької атомної електростанції росіяни перетворили її на військову базу. Армія РФ постійно залякує працівників, інсценує вибухи та порушує усі вимоги МАГАТЕ.