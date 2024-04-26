Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС напомнил о ядерном терроризме России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с 38-й годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства напомнил, что сейчас опасность для Украины и Европы представляет оккупация россиянами Запорожской АЭС.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении в пятницу, 26 апреля.

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"Радиация не признает границ и не различает государственные флаги. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее последствия.

Глава государства также напомнил, что во время полномасштабного вторжения россияне оккупировали Чернобыльскую АЭС.

"35 дней Чернобыльская атомная станция была в оккупации. Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее для развертывания дальнейших военных действий", — рассказал президент.

Зеленский также напомнил, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция уже 785 дней оккупирована российскими захватчиками.

"И это обязанность всего мира - давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что только это будет гарантировать, что мир не подвергнется новым радиационным катастрофам, которыми грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.

"Помним силу и преданность людей, спасавших жизнь в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас", — закончил обращение Зеленский.

Как известно, 26 апреля Украина отмечает день памяти жертв крушения на Чернобыльской АЭС. Чернобыль тогда показал, какие последствия могут быть для страны и мира, когда диктаторские власти не ставят жизнь каждого человека как главный приоритет.



Напомним, через два года оккупации Запорожской атомной электростанции россияне превратили ее в военную базу. Армия РФ постоянно запугивает работников, инсценирует взрывы и нарушает все требования МАГАТЭ.