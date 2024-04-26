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38 років потому — день пам’яті про Чорнобильську катастрофу

26 квітня 2024 01:23
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
26 квітня - День пам'яті жертв Чорнобильської аварії
Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Від аварії на Чорнобильській атомній електростанції минуло 38 років. Час наближається до чотирьох десятиліть роковин. 26 квітня Україна відзначає день пам’яті жертв цієї катастрофи. Чорнобиль ще тоді показав, які наслідки можуть бути для країни та світу, коли диктаторська влада не ставить життя кожної людини як головний пріоритет. 

Роковини Чорнобильської катастрофи

26 травня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталося загоряння енергоблоку. Люди, які працювали на станції, оперативно почали реагувати. Про це свідчать записи телефонних розмов, які збереглися. Мабуть, кожен не раз чув дзвінок диспетчера, який викликав рятувальників з Іванкова на поміч. Першочергово було проінформовано про аварію все керівництво. 

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ЧАЕС після аватрії. Фото: з відкритих джерел 

І цю страшну не лише для СРСР, а і для світу подію радянська влада намагалася приховати. Ба більше, на ліквідацію наслідків, в епіцентр радіаційного вибуху, направляли сотні людей — рятувальники, медики. Цивільних почали евакуйовувати. Та радіація забрала життя багатьох — загинули 30 співробітників внаслідок вибуху, 500 тисяч людей померли від радіації, а близько 8,5 млн отримали значні дози опромінення. 

Чорнобильська трагедія 2.0.

Всі роки після аварії Чорнобильська зона була закритою, небезпечною. І навіть коли це місце почало притягувати туристів, їхали туди не для розваг. Про катастрофу пам’ятав кожен, про небезпеку — тим паче. Та з початком повномасштабної війни Чорнобильська трагедія ледь не повторилася знову, адже росіяни окупували станцію і поводилися там так, ніби не знають про радіацію. 

Чернобыльская АЭС
Чорнобильська АЕС. Фото: Новини.LIVE

Минулого року, у квітні 2023, Новини.LIVE їздили на Чорнобильську АЕС, аби почути історії тих, хто залишався там під час окупації і підтримував життєздатність станції попри загрозу власному життю. Героїв Чорнобильської зони було нагороджено.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів. Однак птахів стало все менше.

аварія
Чорнобильська АЕС
окупація
катастрофа
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