26 апреля – День памяти жертв Чернобыльской аварии

Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС Фото: из открытых источников

От аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 38 лет. Время близится к четырем десятилетиям годовщины. 26 апреля Украина отмечает день памяти жертв этой катастрофы. Чернобыль еще тогда показал, какие последствия могут быть для страны и мира, когда диктаторские власти не ставят жизнь каждого человека как главный приоритет.

Годовщина Чернобыльской катастрофы

26 мая 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло возгорание энергоблока. Люди, работавшие на станции, оперативно начали реагировать. Об этом свидетельствуют сохранившиеся записи телефонных разговоров. Пожалуй, каждый не раз слышал звонок диспетчера, который вызвал спасателей из Иванкова на помощь. Первоначально было проинформировано об аварии все руководство.

Читайте также:

Ликвидаторы Чернобыльской АЭС. Фото: из открытых источников

ЧАЭС после аватрии. Фото: из открытых источников

И это страшное не только для СССР, но и для мира событие советская власть пыталась скрыть. Более того, на ликвидацию последствий, в эпицентр радиационного взрыва, направляли сотни людей — спасателей, медиков. Гражданских начали эвакуировать. И радиация унесла жизни многих — погибли 30 сотрудников в результате взрыва, 500 тысяч человек умерли от радиации, а около 8,5 млн получили существенные дозы облучения.

Чернобыльская катастрофа 2.0

Все годы после аварии Чернобыльская зона была закрытой, опасной. И даже когда это место начало привлекать туристов, ехали туда не для развлечений. О катастрофе помнил каждый, об опасности — тем более. Но с началом полномасштабной войны Чернобыльская трагедия чуть не повторилась снова, ведь россияне оккупировали станцию и вели себя так, будто не знают о радиации.

Чернобыльская АЭС. Фото: Новини.LIVE

В прошлом году, в апреле 2023, Новини.LIVE ездили на Чернобыльскую АЭС, чтобы услышать истории тех, кто оставался там во время оккупации и поддерживал жизнеспособность станции, несмотря на угрозу собственной жизни. Герои Чернобыльской зоны были награждены.

Напомним, в апреле 2024 года в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей. Однако птиц стало меньше.