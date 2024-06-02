Зеленський прокоментував імовірність підтримки Росії Китаєм

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Сінгапурі. Фото: скриншот

​Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна триватиме значно довше, якщо Китай підтримає Російську Федерацію. Він також розкритикував той тиск, який Китай чинить на країни, які планують взяти участь у Саміті миру.

Такі думки Зеленський висловив у рамках "Діалогу Шангрі-Ла" у неділю, 2 червня.

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"За підтримки Росії Китаєм війна буде довшою. Це погано як для всього світу, так і для політиків Китаю, які кажуть шо поважають територіальну цілісність України", — заявив Зеленський.

Президент висловив думку, що на сьогоднішній день Китай здійснив політичну помилку, оскільки ніколи не можна підтримувати країну, яка є агресором.

"Хтось може бути проти політики цієї держави. хтось може бути не проти. Але найстрашніше коли ти підтримуєш таку політику, бо це значить, що ти дотримуєшся таких же правил в житті", — пояснив Зеленський.

Глава держави додав, що не можна підтримувати територіальну цілісність України, але при цьому сприяти країні, яка порушує всі засади і принципи про повагу до територіальної цілісності.

Також Зеленський наголосив, що можна не брати участі у Саміті миру, якщо на думку Китаю такий формат не підходить для завершення війни. Можна не допомагати Україні здолати агресора. Але неприпустимо тиснути на лідерів інших країн, щоб вони відмовилися від участі в цьому заході.

"Якщо ти не підтримуєш Саміт миру, значить те шо відбувається для тебе нормально", — резюмував Зеленський.

Також ми писали, що Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.

Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".