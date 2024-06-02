Зеленский прокомментировал вероятность поддержки России Китаем

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Сингапуре. Фото: скриншот

​Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война будет продолжаться гораздо дольше, если Китай поддержит Российскую Федерацию. Он также раскритиковал давление, которое Китай оказывает на страны, которые планируют принять участие в Саммите мира.

Такое мнение Зеленский высказал в рамках "Диалога Шангри-Ла" в воскресенье, 2 июня.

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"При поддержке России Китаем война будет дольше. Это плохо как для всего мира, так и для политиков Китая, которые говорят, что уважают территориальную целостность Украины", — заявил Зеленский.

Президент выразил мнение, что на сегодняшний день Китай совершил политическую ошибку, поскольку никогда нельзя поддерживать страну, которая является агрессором.

"Кто-то может быть против политики этого государства. кто-то может быть не против. Но самое страшное, когда ты поддерживаешь такую ​​политику, потому что это значит, что ты придерживаешься таких же правил в жизни", — пояснил Зеленский.

Глава государства добавил, что нельзя поддерживать территориальную целостность Украины, но при этом способствовать стране, которая нарушает все принципы и принципы уважения территориальной целостности.

Также Зеленский подчеркнул, что можно не участвовать в Саммите мира, если, по мнению Китая, такой формат не подходит для завершения войны. Можно не помогать Украине одолеть агрессора. Но недопустимо давить на лидеров других стран, чтобы они отказались от участия в этом мероприятии.

"Если ты не поддерживаешь Саммит мира, значит, то, что происходит, для тебя нормально", — резюмировал Зеленский.

Также мы писали, что Зеленский отрицательно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.

Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".