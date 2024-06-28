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Зеленський прокоментував чутки про зміну формату проведення Рамштайну

28 червня 2024 14:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Допомога Україні — Зеленський заявив про безальтернативність Рамштайну
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Фото: Офіс Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар спростував інформацію про можливу зміну зустрічей у форматі "Рамштайн". Він підкреслив, що ніхто не розглядає альтернативу цьому формату, який залишається важливим інструментом підтримки обороноздатності України.

Відео із зустрічі опублікували Новини.LIVE у п'ятницю, 28 червня.

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Аьтернативи для Рамштайна не буде

Зеленський зазначив, що ніякої алетрнативи Рамштайна не планується. За його словами, це буде додатковий потужний інструмент, про який ще рано говорити.

"Ніхто не чекає жодної альтернативи Рамштайна. Це буде додатковий інструмент. Тобто Рамштайн буде працювати, це для нас важливо, в принципі, як і для більшості країн, і там не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу. А інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО і генсек, мені здається, сьогодні поки що рано про це говорити. Але це додатковий потужний інструмент", — повідомив глава держави.

Він додав, що для України важливим залишається один механізм — щоб гроші, які виділяють країни для підтримки обороноздатності нашої країни, доходили в Україну.

"Подивимось, який буде результат", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка перебуває в Україні з візитом, ушанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну. Під звуки сурми глави держав віддали шану полеглим воїнам.

Раніше ми писали про те, що Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки спільного плану дій. Він має бути сформований на основі підсумків першого Саміту миру протягом кількох місяців.

Володимир Зеленський
Офіс президента
НАТО
фінансова допомога
Україна
Рамштайн
війна в Україні
Словенія

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