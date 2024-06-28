Помощь Украине — Зеленский заявил о безальтернативности Рамштайна

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар опроверг информацию о возможном изменении встреч в формате "Рамштайн". Он подчеркнул, что никто не рассматривает альтернативу этому формату, остающемуся важным инструментом поддержки обороноспособности Украины.

Видео со встречи опубликовали Новини.LIVE в пятницу, 28 июня.

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Альтернативы Рамштайна не будет

Зеленский отметил, что никакой альтрнативы Рамштайна не планируется. По его словам, это будет дополнительный мощный инструмент, о котором еще рано говорить.

"Никто не ждет никакой альтернативы Рамштайну. Это будет дополнительный инструмент. То есть Рамштайн будет работать, это для нас важно, в принципе, как и для большинства стран, и там не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу. А инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек, мне кажется, сегодня пока рано об этом говорить. Но это дополнительный мощный инструмент", — отметил глава державы.

Он добавил, что для Украины важным остается один механизм — чтобы деньги, выделяемые странами для поддержки обороноспособности нашей страны, доходили в Украину.

"Посмотрим, какой будет результат", — подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и находящаяся в Украине с визитом президент Словении Наташа Пирц Мусар почтили память защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину. Под звуки сурьмы главы государств почтили павших воинов.

Ранее мы писали о том, что Зеленский во время визита в Брюссель заявил о необходимости разработки совместного плана действий. Он должен быть сформирован на основе итогов первого саммита мира в течение нескольких месяцев.