Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ

Воїн Центру спецоперацій "А" СБУ та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею. Він наголосив, що вони є одними із найкращих бойових підрозділів країни.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 24 червня.

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Глава держави зазначив, що бойові результати воїнів позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни. Зеленський не сумнівається, що попереду ще більше успіхів Центру спецоперацій "А" СБУ.

"Україні потрібна максимальна віддача від кожного підрозділу — потрібен максимально чіткий результат кожного бойового завдання для наших хлопців. Ми можемо й мусимо повернути Україні бойову ініціативу в цій війні. Ми захищаємо свій дім, свою землю, життя українського народу. І обов’язково захистимо", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський подякував співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронцям, які рятують постраждалих на місцях російських обстрілів. Він зазначив, що на сьогоднішній день ці відважні люди працюють у надскладних умовах.

Раніше Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.