Зеленский поздравил воинов Центра специальных операций "А" СБУ

Воин Центра спецопераций "А" СБУ и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием. Он подчеркнул, что они являются одними из лучших боевых подразделений страны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Зеленский поздравил воинов Центра спецопераций "А" СБУ

Глава государства отметил, что боевые результаты воинов положительно повлияли на все стратегические битвы этой войны. Зеленский не сомневается, что впереди еще больше успехов Центра спецопераций "А" СБУ.

"Украине нужна максимальная отдача от каждого подразделения — нужен максимально четкий результат каждого боевого задания для наших ребят. Мы можем и должны вернуть Украине боевую инициативу в этой войне. Мы защищаем свой дом, свою землю, жизнь украинского народа. И обязательно защитим", — добавил он.

Напомним, Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранителей, которые спасают пострадавших на местах российских обстрелов. Он отметил, что на сегодняшний день эти отважные люди работают в сверхсложных условиях.

Ранее Зеленский заявил о большом достижении Украины по пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.