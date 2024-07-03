Зеленський привітав новопризначеного прем'єр-міністра Нідерландів Шуфа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 липня, привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа із призначенням на посаду. Він побажав новому очільнику уряду країни успіху в його відповідальній місії.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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"Особисто привітав Діка Шуфа із призначенням на посаду Прем’єр-міністра Нідерландів та побажав успіху в його почесній і відповідальній місії", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що відносини між нашими країнами ще ніколи не були такими міцними. Тому він разом з Шуфом запланували зустріч, аби продовжити їхній розвиток.

Президент зазначив, що Україна розраховує на збереження лідерської ролі Нідерландів у сьомому пункті Формули миру — "Відновлення справедливості" та на розширення тренувальної місії українських пілотів.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, колишнього прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Також ми писали, що Зеленський привітав Рютте з новим призначенням, політики обговорили майбутню взаємодію України з НАТО.