Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов с назначением на должность arrow

Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов с назначением на должность

3 июля 2024 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов Шуфа
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 июля, поздравил нового премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа с назначением на должность. Он пожелал новому главе правительства страны удачи в его ответственной миссии.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Читайте также:

Новый премьер-министр Нидерландов

"Лично поздравил Дика Шуфа с назначением на должность Премьер-министра Нидерландов и пожелал удачи в его почетной и ответственной миссии", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что отношения между нашими странами еще никогда не были столь крепкими. Поэтому он вместе с Шуфом запланировал встречу, чтобы продолжить их развитие.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на сохранение лидерской роли Нидерландов в седьмом пункте Формулы мира — "Восстановление справедливости" и расширение тренировочной миссии украинских пилотов.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.

Также мы писали, что Зеленский поздравил Рютте с новым назначением, политики обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО.

Владимир Зеленский назначение Нидерланды Европа поздравления

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны