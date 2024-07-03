Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов Шуфа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 июля, поздравил нового премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа с назначением на должность. Он пожелал новому главе правительства страны удачи в его ответственной миссии.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"Лично поздравил Дика Шуфа с назначением на должность Премьер-министра Нидерландов и пожелал удачи в его почетной и ответственной миссии", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что отношения между нашими странами еще никогда не были столь крепкими. Поэтому он вместе с Шуфом запланировал встречу, чтобы продолжить их развитие.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на сохранение лидерской роли Нидерландов в седьмом пункте Формулы мира — "Восстановление справедливости" и расширение тренировочной миссии украинских пилотов.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.

Также мы писали, что Зеленский поздравил Рютте с новым назначением, политики обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО.