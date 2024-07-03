Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов Шуфа

Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов с назначением на должность
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 июля, поздравил нового премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа с назначением на должность. Он пожелал новому главе правительства страны удачи в его ответственной миссии.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Новый премьер-министр Нидерландов
"Лично поздравил Дика Шуфа с назначением на должность Премьер-министра Нидерландов и пожелал удачи в его почетной и ответственной миссии", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что отношения между нашими странами еще никогда не были столь крепкими. Поэтому он вместе с Шуфом запланировал встречу, чтобы продолжить их развитие.
Президент отметил, что Украина рассчитывает на сохранение лидерской роли Нидерландов в седьмом пункте Формулы мира — "Восстановление справедливости" и расширение тренировочной миссии украинских пилотов.
Напомним, бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.
Также мы писали, что Зеленский поздравил Рютте с новым назначением, политики обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО.
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