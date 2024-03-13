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Зеленський присвятив вечірнє зверенння тим, хто рятує життя українців після атак ворога

13 березня 2024 23:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський присвятив вечірнє зверенння тим, хто рятує життя українців після атак ворога
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, які брали участь у пошуково-рятувальних операціях на Сумщині. Він звернув увагу, що дуже важливо показувати українцям, що держава не кине їх у скрутну хвилину.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні у середу, 13 березня.

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"Хочу зараз ще раз подякувати всім, хто бере участь у рятувальних операціях, працює на розборі завалів, допомагає, підтримує людей, які втратили рідних. Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишались наодинці з болем та проблемами", — наголосив президент.

Глава держави додав, що реагувати й регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає, — це обовʼязок місцевої влади, усіх державних та комунальних служб, а якщо потрібно, то і центральної влади.

"І що б не сталося, підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це і потрібно", — зазначив Зеленський.

Особливо президент відзначив працівників ДСНС України в Сумській області, а саме сержантів Олега Сахненка та Івана Ворожка, а також майстра-сержанта Володимира Пономаренка, капітана Олександра Мойсеєнка та полковника Володимира Прокопчука.

"Також відзначу колектив ДСНС на Дніпровщині, зокрема тих, хто працює в Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяца, капітан Володимир Гаврилюк та працівники Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Павло Дорошенко та Євгеній Коновалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!" — повідомив президент.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 13 березня місто Суми атакували дронами-камікадзе типу Shahed. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця обстрілу та висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, що у Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. 

Володимир Зеленський
війна
українці
ДСНС
Україна
президент

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